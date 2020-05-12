فاليتا، 12 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مالطا بواقع 7 أشخاص خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الى 434 شخص. أفادت وكالة أذرتاج ان 64 مصابا منهم تحت العلاج. يخضع خمسة أشخاص للعلاج لإشراف المستشفى. تستمر ظروف الحجر الصحي في مالطا في الاسترخاء.

AZERTAG.AZ : إصابة 7 شخص بفيروس كورونا في مالطا

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