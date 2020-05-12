برلمان فيتنام يهدي أذربيجان 20 الف قناع الوجه الواقي

هانوي، 12 مايو ، أذرتاج

اهدى برلمان فيتنام المجلس الوطني الاذربيجاني 20 الف قناع الوجه الواقي لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت سفارة أذربيجان في فييتنام إن رئيس جهاز الجمعية الوطنية الفييتنامية الاشتراكية نقوين هانه بهوج قدم اقنعة الوجه الواقي الى سفير أذربيجان في فييتنام انار ايمانوف في اجتماع منعقد في مبنى البرلمان في هانوي.

وقال إن بلاده تتخذ خطوات وتدابير وقائية شاملة للتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فييتنام مفيدا أن البلد بدأ يسيطر على الجائحة واكد أن الفوز على المرض ممكن بفضل جهود مشتركة.

واشار الى أن الهدية تعتمد على علاقات الصداقة المخلصة طويلة الاجل بين أذربيجان وفييتنام رغبة من برلمان فييتنام في دعم الهيئة التشريعية الاذربيجانية في القضاء على صعوبات تسبب بها جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واعرب بهوج عن ثقته في انجاز التدابير العملية المتخذة بقيادة الرئيس إلهام علييف في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد.

ورفع السفير ايمانوف شكره الى الجانب الفييتنامي على اقنعة الوجه الواقية المهداة مفيدا أن مساعدة فييتنام هذه مظهر بارز لعلاقات الصداقة المخلصة بين الشعبين والعلاقات رفيعة المستوى بين البلدين على حد سواء.

جعفروف مراسل أذرتاج