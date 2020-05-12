مقر العمليات: أصيب 104 شخصا وتعافي 55 مصابا بسبب كورونا في أذربيجان

باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 104 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 55 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية 12 مايو اليوم بلغ 2693 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 202.282 فحص طبي.

توفي المواطن من مواليد عام 1943 الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

أصيب 2693 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1735 مصاب بالعلاج وتوفي 33 شخصا ويستمر علاج 925 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 28 مصابا منهم حرجة و42 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.