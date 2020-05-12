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    146 حالة إصابة بكورونا في أرمينيا

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]

    تبيليسي، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 146 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 3538 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 47 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :146 حالة إصابة بكورونا في أرمينيا
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