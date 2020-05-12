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    عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2509 شخص

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٢]

    طشقند، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2509 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 1988 شخص تعافوا حتى الآن.

    من الجدير بالذكر أن 562 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 10 أشخاص.

    يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 12 مايو الحالي.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2509 شخص
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