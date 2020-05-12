أكثر من 127 ألف دافع للضرائب تقدموا بطلب للحصول على الدعم المالي من الدولة

باكو، 12 مايو، أذرتاج

يتواصل الدعم المالي العام لأرباب العمل المتضررين من الوباء العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

أبلغت وزارة الاقتصاد أذرتاج أنه وفقاً لخطة العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الفقرة 10.2 من المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 19 مارس 2020، خاطب 26 ألف و721 دافع للضرائب متأثرين من وباء فيروس كورونا لدفع جزء من رواتبهم و100 ألف و374 صاحباً للعمل الفردي (الصغير) للحصول على الدعم المالي وبلغ عددهم الإجمالي 127 ألف و95 دافعاً للضرائب.

يبلغ قدر الدعم المالي للطلبات المعتمدة حتى الآن 91.1 مليون مانات ، بما في ذلك 45.5 مليون مانات للمرحلة الأولى. وفرت وكالة الخزانة العامة بوزارة المالية تحويل 43.56 مليون مانات إلى حسابات 21 ألف و820 دافع للضرائب لدفع رواتب 192 ألف 649 عامل.

في إطار برنامج تقديم الدعم المالي لأصحاب المشاريع الفردية (الصغيرة) تم تلقي الطلبات من 100 ألف و374 دافع للضرائب وتم التحقيق في 91 ألف و680 طلب والموافقة عليها وتقديمها إلى وزارة المالية لتحويل الدعم المالي إلى الحسابات المصرفية. مبلغ الدعم المالي للطلبات المعتمدة 55.08 مليون مانات. وقد قامت وكالة الخزانة العامة بوزارة المالية بتحويل 52.8 مليون مانات بالفعل إلى حسابات مصرفية لـ 87 ألف و393 صاحب للأعمال الفردية (الصغيرة).