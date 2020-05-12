رابطة وكالات السياحة الأذربيجانية تقترح البدء في إصدار التراخيص لشركات السياحة

باكو، 12 مايو، أذرتاج

كان إلغاء التصاريح الخاصة أي التراخيص في عام 2015 بموجب مرسوم رئيس الجمهورية قراراً مهماً جداً لتلك الفترة.

لأنه كانت هناك حاجة ماسة لتشكيل صناعة السياحة وإنشاء شركات جديدة. هذا القرار له ما يبرره. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم تشكيل عدد من الشركات السياحية في أذربيجان. اليوم، تجاوز عددها 4 آلاف شركة.

تفيد أذرتاج أن هذا جاء في تصريح لرئيس مجلس إدارة رابطة وكالات السياحة أذربيجان رأفت حاجييف.

وقال إنه إلى جانب الزيادة في الكمية من المهم تهيئة الظروف للجودة. لسوء الحظ، لا تلبي جميع شركات السياحة اليوم معايير الجودة المطلوبة. هذا يؤدي إلى مشاكل خطيرة للغاية لصناعة السياحة.

"تلقت الجمعية مؤخراً العديد من الشكاوى حول أنشطة الشركات السياحية. يشتكى المواطنون من عدم قدرة الشركات السياحية على الوفاء بالتزاماتها وخدماتها. ونتيجة لذلك، لم تتضرر سمعة شركات السياحة فقط في البلاد، وبل أيضاً شركات السياحة الرائدة الأخرى بشدة وكان هناك عدم ثقة كبير بشركات السياحة.

وأضاف رأفت حاجييف قائلاً إنه "بصفتنا جمعية، نعتقد أن شركات السياحة يجب أن تنتقل إلى عملية إعادة الترخيص من أجل تنظيم هذه العمليات إلى حد ما. ووفقاً للرابطة، فإن قانون السياحة يحتوي أيضاً على أحكام ذات صلة. نعتقد أن عملية الترخيص تحتاج إلى البدء مرة أخرى في المستقبل القريب. هناك حاجة لتطبيق معايير جودة معينة. نعتقد أنه إذا قمنا بزيادة جودة الخدمات في أنشطة وكالات السياحة في البلاد ، فإن العمليات في هذا المجال سيتم تنظيمها بدرجة ملحوظة".