استخراج أكثر من 500 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي

باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ حجم النفط المستخرج من مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" البحرية للنفط والغاز الأذربيجانية أكثر من 500 مليون طن (3.7 مليار برميل) من النفط حتى الآن منذ بدء التشغيل.

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية أكثر من 48 مليون برميل أو اكثر من 6.4 مليون طن خلال الربع الاول للعام الجاري.

وقالت شركة بي بي أذربيجان في تصريح لوكالة أذرتاج إن الشركة استغلت بالتقرير في مجموعة الحقول 129 بئر للاستخراج و7 آبار للغاز و42 بئرا لضخ الماء. تم حفر 4 آبار النفط في الكتلة خلال أشهر يناير – مارس.

وصرفت حوالي 150مليون دولار تقريبا لمشروع "اذري – جيراق – جونشلي" خلال الأشهر الثلاثة لنفقات التشغيل و522 مليون دولار للإصلاح.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي:

بي بي (30.37 في المائة)، سوكار (25 في المائة) وشيفرون (9.57 في المائة) وإنبكس (9.31 في المائة) وإكسون موبيل (6.79 في المائة) وتباو (5.73 في المائة) وإيتوتشو (3.65 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.31 في المائة).