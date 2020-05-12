مناقشة إمكانية مساهمة الشركات الفرنسية في تنويع الاقتصاد الأذربيجاني وزيادة استدامته -عبر الفيديو

باريس، 12 مايو، أذرتاج

في 12 مايو، عقد اجتماعاً عبر الإنترنت برئاسة مشتركة لوزير الاقتصاد لجمهورية أذربيجان ميكاييل جباروف والمدير التنفيذي لشركة MEDEF الدولية فيليب غوتييه بتنظيم كل من غرفة التجارة والصناعة الأذربيجانية الفرنسية (CCIAF) وشركة MEDEF الدولية ومؤسسة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار (AZPROMO) والسفارة الأذربيجانية في فرنسا.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه نوقش في الاجتماع مسائل تأثير COVID-19 على الاقتصاد والتدابير التي اتخذتها الحكومة الأذربيجانية فيما يتعلق بالوباء وأنشطة الشركات الأذربيجانية والفرنسية خلال هذه الفترة. نوقشت نتائج الأنشطة التي حققتها غرفة التجارة والصناعة الأذربيجانية الفرنسية لعمل الشركات في الظروف الجديدة والمساهمات المحتملة للشركات الفرنسية في تنويع واستدامة الاقتصاد الأذربيجاني.

تحدث وزير الاقتصاد ميكاييل جباروف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بوباء COVID-19 في بلدنا. وقال إنه نتيجة للإصلاحات الحكيمة التي قامت بها قيادة البلاد، تمت إدارة أزمة الوباء في بلدنا بنجاح.

حضر اللقاء على الانترنت السفير الأذربيجاني لدى فرنسا رحمن مصطفييف والدبلوماسي المسؤول عن الشئون الاقتصادية صلح الدين محمدوف.

وشدد السفير رحمن مصطفييف على ضرورة تحسين التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين للبلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وفرنسا وتنويع الصادرات والقطاعات ذات الأولوية للحكومة.

دعا المدير التنفيذي الدولي لشركة MEDEF الدولية فيليب غوتييه وفداً أذربيجانياً لزيارة بلاده.

وشارك في الاجتماع حوالي 100 شركة.