جهاز الهجرة يناشد الاجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين تم تمديد إقامتهم المؤقتة في أذربيجان

باكو، 12 مايو، أذرتاج

يقبل جهاز الهجرة الحكومية طلبات الأجانب غير القادرين أو غير الراغبين في مغادرة البلاد بسبب نظام الحجر الصحي الخاص الذي يطبقه مقر العمليات لدى رئاسة مجلس وزراء جمهورية أذربيجان ويعتبرها قانونية وسارية بعد دفع رسوم الدولة ذات الصلة.

ابلغ جهاز الهجرة وكالة أذرتاج أن القيود المفروضة على الدخول والخروج في حدود الدولة لجمهورية أذربيجان سوف يتم تمديدها حتى 31 مايو 2020 وفقاً لتشريعات الهجرة، يمكن تمديد الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد إلى 60 يوماً، والأجانب لديهم فرص محدودة لمغادرة البلاد. وبالتالي، فإن إقامة الأجانب في البلاد بإقامة مؤقتة لمدة 60 يوماً تعتبر قانونية بدون دفع رسوم حكومية إضافية الى حين يتم رفع القيود المفروضة على الحركة على حدود الدولة.

في الوقت نفسه، يشار إلى أنه بعد رفع القيود المفروضة على الحركة على حدود الدولة، سيُطلب من هؤلاء الأجانب مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن أو التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، إذا كانت هناك أسباب مناسبة. سيتم توفير معلومات إضافية في هذا الصدد.

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