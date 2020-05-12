باكو، 12 مايو ، أذرتاج سخر متنزه حسن بيك زردابي مؤسس الصحافة الوطنية الاذربيجانية بمحافظة زرداب بعد اعادة البناء. أفادت أذرتاج أن مساحة المتنزه العامة 1ر1 هيكتار وانطلقت الاعمال في يناير الماضي. وبوسط المتنزه نافورة على مساحة 200 متر مربع ومركز الترفيه للاطفال على مساحة 500 متر مربع ومساحة التشجير العام تبلغ 1200 متر مربع وغرست 600 عدد من مختلف انواع الاشجار والشجيرات والزهور وسائر التجهيزات الضرورية.

AZERTAG.AZ : تسخير متنزه حسن بيك زردابي بعد اعادة البناء في محافظة زرداب

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده