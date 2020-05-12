نصيروف: حقيقة خدمة جد رئيس الوزراء الارميني للفاشية يفضح فحوى سياسته العدوانية

باكو، 12 مايو ، أذرتاج

حقيقة خدمة جد رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان للفاشية التي كانت في حينها ترغب في السيطرة على العالم يفضح فحوى سياسته العدوانية ويعني ذلك أن هذا أمر يأتي من المورثة.

وصف الاستاذ ائمان نصيروف نائب المجلس الوطني امين لجنة العلاقات الدولية لحزب أذربيجان الجديدة ظهور هذه القضية في حين الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للانتصار على الفاشية بعدالة الهية مفيدا أن رئيس الوزراء للبلد المعتدي والمحتل وعونته رغم جهودهم الرامية الى التستر فكان من شأنها أن تنكشف وجوههم الاصلية ذات يوم.

وقال نصيروف إن خدمة قائد البلد الذي يحتل اراضي أذربيجان ويشرد اكثر من مليون شخص من مسقط رؤوسهم ويقتل آلاف من الناس لفكرة الفاشية أمر لا يستغرب فيه حيث انهم هم الاخرون يعيشون بخيال سيطرة على العالم كالفاشية. ستحبط نوايا سلطة باشينيان وسلطته على غرار أماني أدولف هيتلر الذي كان يدعو النازية. وسيأخذ الحق والعدل مكانه البتة ولو علم باشينيان نتائج وخيمة عندما كان ينشر صورة جده باعتزاز على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الانتصار كان ما يفعل ذلك طبعا.

واوضح النائب أن رئيس الوزراء للبلد المعتدي بعد ما نشر على شبكة التواصل الاجتماعي نشرة مفادها "نيكول باشينيان 1913-1943 وأدى الخدمة في الكتيبة الـ 554 للفوج الـ138 وعاش الذين ضحوا بارواحهم من اجل الوطن" تسارعت وسائل الاعلام الارمينية لدراسات على موقع Obd-memorial.ru لمعلمات مفصلة حول القتلى والمفقودين خلال الحرب العالمية الثانية ووجدت أن جد نيكول باشينيان المدعو نيكولاي وارتانوفيتش باشينيان كان يؤدي الخدمة في صفوف وحدات إس إس خلال الحرب الوطنية الكبرى.

وقال النائب نصيروف إن باشينيان يبحث الحين عن كيفية تستير هذه الفضيحة ولكن الوقائع التاريخية من الصعب جدا تزويرها او اخفاؤها.