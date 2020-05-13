ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في مولدوفا

كيشيناو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 184 شخص.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 5154 مصاب ومنهم 249 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و494 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 2176 شخص.

واجريت جهات معنية في البلد 25 ألف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.