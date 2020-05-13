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    عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2568 شخص

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]

    طشقند، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2568 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 2040 شخص تعافوا حتى الآن.

    من الجدير بالذكر أن 518 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 10 أشخاص.

    يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 12 مايو الحالي.

     

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2568 شخص
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