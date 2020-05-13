وسائل الاعلام الموريتانية تنشر مقال السفير الاذربيجاني عن ذكرى الزعيم الاذربيجاني حيدر علييف

باكو، 13 مايو (أذرتاج).

بث الموقعان الاخباريان في موريتانيا "الحوادث" و"السفير" مقالا لسفير جمهورية اذربيجان في المغرب أوقطاي قوربانوف تحت عنوان "10 مايو ...ذكرى خالدة فى قلوب الأذربيجانيين".

تعيد وكالة أذرتاج بث المقال كما هو:

"تمر اليوم الذكرى 97 لميلاد مؤسس دولة أذربيجان الحديثة المستقلة، السياسي المحنك، والزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

لقد نصب الزعيم القومي حيدر علييف - وهو شخصية فريدة في تاريخ أذربيجان الحديث - تمثالا حيا ومهيبا له في قلب الشعب الأذربيجاني، حيث وضع الأسس الفكرية والسياسية لبناء دولة أذربيجان العصرية بجانب تحقيقه تاريخ الاستقلال الأبدي. ويعتبر مساره السياسي أكمل نموذج لخدمة أذربيجان.

ولد حيدر علي رضا أوغلو علييف في 10 أيار 1923 من عائلة عاملة في مدينة نخجيوان العريقة في أذربيجان التي تعتبر بحق الحاضنة التي أنجبت لأذربيجان العديد من الأدباء والمفكرين والمعماريين الذين أثروا التاريخ الأذربيجاني بقواعد العلم والمعرفة ومعطيات الحضارة، وقد تخرج من دار المعلمين الابتدائية عندما بلغ السادسة عشرة من عمره، وقدم إلى باكو والتحق بمعهد الصناعة الأذربيجاني ليصبح معماريا، لكن الحرب العالمية الثانية أبعدته عن المعهد لفترة زمنية من 1941 - 1964، وقد مثلت هذه الفترة مرحلة صعبة من حياته.

بعد سنوات الدراسة تخرج حيدر علييف من كلية التاريخ بجامعة أذربيجان الحكومية إلى جانب حصوله على شهادة التخصص في مجال عمله في جهاز أمن الدولة الأذربيجانية. بعدها تم تعيينه في منصب نائب رئيس لجنة أمن الدولة في عام 1964. ومنذ عام 1967 شغل منصب رئيس لجنة أمن الدولة لدى رئاسة الوزراء في جمهورية أذربيجان. وقد منح رتبة لواء، فشكل ذلك حدثا تاريخيا لكافة أبناء الشعب الأذربيجاني، لأنه لم يسبق أن تم تعيين شخصية أذربيجانية في مثل هذا المنصب إبان حكم الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي يوليو 1969 جرى انتخاب حيدر علييف سكرتير أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأذربيجاني، ومنذ تلك اللحظة أصبح قائدا لجمهورية أذربيجان بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة في ظل الحكم السوفياتي السابق، واستمر في قيادة الجمهورية حتى عام 1982، وهو بذلك يعتبر العقل المؤسس لتنمية أذربيجان في القرن العشرين، حيث وضع في 14 يوليو عام 1969، ذلك التاريخ الذي تولى فيه حيدر علييف السلطة السياسية ليصل الى تحولات عظيمة في حياة الشعب الأذربيجاني العظيم بالمعنى الحقيقي للتعبير، مع تنفيذه كل ما هو ضروري من أجل بناء دولة وطنية مستقلة.

إن أذربيجان التي كانت تعرف حتى عام 1969 كجمهورية زراعية في الاتحاد السوفيتي ، تحولت في ظرف وجيز الى بلد متطور صناعيا، حيث اشتهرت بتطبيق العلوم التقنية والفنية تطبيقا واسعا، اعتمادا على ثقافتها العالية وسط مختلف دول المعمورة. لذلك، فإن تحصيل الزعيم حيدر علييف على زمام السلطة في 14 يوليو عام 1969 في أذربيجان يوصف ببدء تاريخ استقلال البلد وطريقه نحو عالم التطور والحداثة.

كانت الحقبة الأولى من رئاسة الزعيم المؤسس في البلد هي حقبة بدء نهضة الإدراك الذاتي الوطني والعودة الى الجذور الأصلية في البلد. فجميع فعالياته كان يستند من خلالها الى فكرة النهضة الوطنية للشعب الأذربيجاني، وفي نفس الوقت لانتعاش مشاعر الاعتزاز القومي لدى مواطنيه. لقد قاوم الزعيم العظيم في تلك الحقبة جميع العوائق الفكرية السياسية ليتقدم بمفهوم التنمية الوطنية للشعب الأذربيجاني، حيث أزال الخوف الذي كان يسكن في الوعي الاجتماعي، وشجع المجتمع على النمو المعنوي والاقتصادي المستقبلي في جميع المجالات، ثم غرس في قلب كل مواطن من مواطني أذربيجان ثقة واسعة ومتكاملة في أن يتمتع الشعب بكامل حريته، معتبرا أنه، ومن أجل الحصول على الاستقلال التام، يجب وجود وتوفير قاعدة متينة وتنمية اقتصادية متكاملة، لذلك رسم الزعيم العام وأنشأ في قلب ووعي الشعب الأذربيجاني هذا التحول الثوري.

غرس حيدر علييف بخدماته الجليلة في قلب كل أذربيجاني فلسفة البناء والتشييد والإقامة من أجل تقوية صرح الوطن ولأجل أذربيجان وكذلك لأجل البلد الأم، حيث حول أذربيجان الى جمهورية متطورة صناعيا وزراعيا فترة 1969-1982 ليضع قاعدة قويمة ومتينة يشهد بها الجميع.

ولن ينسى الشعب الأذربيجاني أبدا انجازات زعيمه العظيم التي خلدها في مجال العمران وبناء المراكز الصناعية العملاقة الحديثة التي لا مثيل لها في دول الاتحاد السوفياتي السابق، بالاضافة الى افتتاح المراكز العلمية والثقافية وإنشاء المدن والقرى والحواضر الجديدة.

أدرك حيدر علييف أن الاستثمار الحقيقي يكمن أولا وقبل كل شيء في فئات الشباب، فهم قادة المستقبل والثروة الحقيقية لأي أمة، ومن هنا كانت من أهم أولوياته تأمين التعليم للشبات، وتمثل ذلك لهم في إنشاء المعاهد والجامعات المتقدمة في الاتحاد السوفياتي السابق، وبفضل ذلك أصبح معظمهم الآن علماء وخبراء وأساتذة كبار يساهمون في نهضة بلادهم.

وفي ديسمبر من عام 1982 انتخب حيدر علييف عضوا بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي، وعين في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي السابق، وقد شكل ذلك نقلة نوعية كبيرة في تدرجه السياسي حيث أصبح يشغل منصبا كبيرا ومهما في الحزب الذي لا يقل عدد أعضائه عن 22 مليون شخص. بعد ذلك تم انتخابه عضوا بالقيادة العليا للحزب من بين 21 عضوا. وقد شكل انتخاب أول أذربيجاني بالمكتب السياسي حدثا هاما في تاريخ الشعب الأذربيجاني.

وفي 15 يونيو 1993 تم انتخاب حيدر علييف رئيسا لبرلمان أذربيجان.. وفي 24 من نفس الشهر، وبقرار من البرلمان، بدأ الرئيس حيدر علييف بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام تم انتخابه رئيسا للجمهورية من خلال الاستفتاء الشعبي العام.

وخلال فترة رئاسته وجه حيدر علييف عوائد البترول الأذربيجاني لإنعاش الحالة الاقتصادية في البلاد، وحل كثيرا من مشكلات البطالة مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.. ومن ثم بدأت أذربيجان تدخل في عصر النهضة الحديثة وتحولت الى دولة قيادية في المنطقة في كافة المجالات.

وكما هو معروف، فقد قام حيدر علييف خلال فترة رئاسته لأذربيجان بإنجازات عديدة تتمثل أولاها في “عقد القرن” مع الشركات البترولية العالمية لاستخراج البترول وإنشاء “خط أنابيب البترول باكو- تبليسي- جيهان” لنقل البترول الأذربيجاني الى البحر الأسود وغيرها من المشاريع العملاقة ذات الأهمية الإقليمية والدولية. وقد استخدم الزعيم القومي حيدر علييف صلاته وعلاقاته الشخصية مع قادة الدول الكبرى وثقله في المحافل الدولية لتحقيق مثل هذه الإنجازات.

أعيد انتخاب الرئيس حيدر علييف مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الثانية التي جرت في 11 أكتوبر عام 1998 لفترة رئاسية جديدة.

وطوال فترة حياته، عمل على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان. وكان عهده يمثل بحق فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة وما تم فيها من أحداث جذرية على السياسة الداخلية والخارجية ضمن أسس واضحة ومحددة، وبفضل ذلك دخلت أذربيجان بقيادة حيدر علييف مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر، وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ما جعلها تلفت أنظار العالم إلى وجهتها الصاعدة في منطقة القوقاز.

والجدير بالذكر، أنه واستمرارا في تعزيز أفكاره الخيرية لصالح الشعب الاذربيجاني وأصدقائه، تم تأسيس مؤسسة حيدر علييف في ذكرى الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني. وترأس المؤسسة نائبة رئيس جمهورية أذربيجان، سفيرة النوايا الحسنة لليونيسكو والايسيسكو السيدة مهريبان، علييافا. وتقوم مؤسسة حيدر علييف بتنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الممتدة على نطاق واسع بهدف الحفاظ على القيم الروحية الوطنية، وتعزيز الثقافة والحضارة الاذربيجانية، ودعم البرامج والأنشطة، وضمان تطوير مختلف الميادين.

في 12 ديسمبر 2003 رحل الفقيد والزعيم حيدر علييف، بعد أن وضع أذربيجان على الطريق الصحيح لتحقيق آمال الشعب في الحرية والرفاهية والازدهار. فالإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية الثابتة، والإدارة الفعالة، والسياسة الخارجية النشطة، جعلت من أذربيجان قائداً إقليميا وشريكا قويا موثوقا به في العلاقات الدولية. وهكذا ينهض القادة بأوطانهم وتسجل أسماءهم في سجلات التاريخ المجيد، وتبقى الأجيال تتذكر سيرة أبطالها وقادتها ليستلهموا منها العبرة والهمة والعزيمة لمواصلة المسير نحو التقدم والرقي والرفاهية والازدهار.

قد أقامت جمهورية أذريبجان علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 29 أكتوبر 1994. وتدعم موريتانيا الموقف الشرعي والعادل لأذربيجاني على سلامة أراضي الدول وسيادتها عليها وكذلك حرمة الحدود المعترف بها دوليا، وفي إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بإدانة العدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان، و تدمير التراث الديني الثقافي للشعب الأذربيجاني على أراضيه المحتلة، ومطالبتها بالانسحاب الفوري وألا مشروط من الأراضي التي احتلتها ا وعودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى أراضيهم الأصلية.

لقد فتحت زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية انذاك إلى جمهورية أذربيجان عام 2010 صفحة الجديدة في العلاقات الثنائية. والتقى رئيس الجمهورية في حينه السيد محمد ولد عبد العزيز خلال زيارته مع نظيره رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف، وتم توقيع عدة اتفاقيات تتعلق بالمجال الزراعي والبيطري والسياحة والطاقة، والثقافة، وأكد الرئيسان بالمناسبة عزمهما وإصرارهما على ترقية وتنمية العلاقات بين البلدين ليس في مجال التنمية الاقتصادية فحسب وإنما على مستوى تنسيق المواقف عبر المؤسسات الدولية خدمة لمصلحة الشعبين..

وبفضل قيادة الرئيس إلهام علييف - الذي يواصل بإبداع جليل استراتيجية التنمية المحددة من قبل الزعيم الوطني حيدر علييف، وبرامج الإصلاحات المتعددة - تخطت أذربيجان، وبشكل واضح وسريع، مرحلة التنمية التي تتجاوزها العديد من البلدان المتقدمة على مدى عقود لتصبح أول بلد اختتم المرحلة الانتقالية على صعيد ما بعد السوفييت، حيث أشاد البنك العالمي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بالإصلاحات التنموية الجارية في أذربيجان".