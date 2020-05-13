عدد المصابين بكورونا يصل الى 720 شخص في طاجكستان
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
دوشانبي، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 720 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 23 شخصا حياتهم.
سيتم إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ومحلات الهاتف وغيرها من الخدمات في دوشانبي حتى 30 مايو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٥٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٠٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٤٥]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:١٦]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٢٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك