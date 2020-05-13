دوشانبي، 13 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 720 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن عدد الوفيات يصل الى 23 شخصا حياتهم. سيتم إغلاق صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ومحلات الهاتف وغيرها من الخدمات في دوشانبي حتى 30 مايو.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 720 شخص في طاجكستان

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