  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ14 مايو

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]

    باكو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 مايو / أيار.

    أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 14 مايو / أيار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ14 مايو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]
    صندوق التأمين على الودائع يناشد الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من "آتا بنك"
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٨]
    صندوق التأمين على الودائع يناشد الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من "امراح بنك"
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
    انخفاض الودائع المصرفية لغير المقيمين
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ12 مايو
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ14 مايو