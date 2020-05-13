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    إصابة 34366 شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    إسلام آباد، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 2225 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 34366 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية انه تم الكشف عن الفيروس في 12610 شخص في السند و5021 في خيبر بختونخوا و2158 في بلوشستان و759 في اسلام اباد.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 737 شخص. وتعافى من المرض 8812 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ : إصابة 34366 شخص بفيروس كورونا في باكستان
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