الولايات المتحدة الامريكية تخطط في تقديم غرين كارد للآلاف من عمال الصحة العامة

واشنطن، 13 مايو (أذرتاج).

إن مشروع القانون حول تقديم صفة الاقامة الدائمة للآلاف من الاطباء والممرضات وعمال الصحة الآخرين احيل الى الكونغرس الامريكي، ذلك لحل قضية نقص الكوادر في القطاع الصحي.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج من واشنطن ان ايبي فينكيناور وبرئد شنايدر وتوم كاول ودون بيكون قدموا الى الكونغرس مشروع قانون بعنوان "قانون عن استدامة احتياطات العمل لعمال الصحة" الذي سيسمح باستئناف غرين كارد. ينص مشروع القانون على ان 15 الف طبيب و25 الف عامل طب سيحصلون على غرين كارد اثناء الوباء العالمي. في ولاية ايوا والمناطق الاخرى في البلد نقص كبير من عمال الصحة منذ سنوات طويلة.

حاليا يعمل عمال الطب الاجانب في الولايات المتحدة الامريكية بفيزا العمل.

يجب الذكر ان جمعية الطب الامريكية وقسم رؤساء الصحة والغرفة التجارية الامريكية وجمعية خدمة الكوادر الامريكية الدولية وجمعية المستشفيات الامريكية ومنظمة زعامة الممرضات الامريكية ومركز السياسة ذا الحزبين تدعم مشروع القانون هذا.