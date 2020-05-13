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    عدد المصابين بكورونا يصل الى 26 الفا في بيلاروس

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]

    ميمسك، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    يقرب عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 26 الف شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 25 ألفا و825 شخص و7 آلاف و711 مصاب منهم تعافوا وفقد 146 شخصا حياتهم.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 26 الفا في بيلاروس
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