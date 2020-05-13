الإحصاءات تكشف حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
باكو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)
قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة 4 أشهر من العام الحالي في البلد بلغ 22 مليارا و400.5 مليون مانات.
أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي بلغت 14 مليارا و529.7 مليون مانات.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي 2249.7 الف مانات.
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