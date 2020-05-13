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    تسبب أجهزة التنفس الصناعي الروسي في حريقين اندلعا في مستشفيين

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٠]

    موسكو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تصنيع أجهزة التنفس الصناعي "أفينتا-إم" التي تسببت في حريقين اندلعا في مستشفيي سان بطرسبرج في 12 مايو وفي موسكو في 9 مايو، في مصنع جهاز الأورال.

    وكان جهاز التنفس الصناعي مستخدما في مستشفى سان جورج بمدينة سان بطرسبرغ حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق أمس الثلاثاء وأيضا في مستشفى في موسكو حيث اندلع حريق أودى بحياة شخص واحد يوم السبت.

    AZERTAG.AZ :تسبب أجهزة التنفس الصناعي الروسي في حريقين اندلعا في مستشفيين
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