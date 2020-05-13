مقيم مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية أخذت تنتج نفق التطهير
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٢١]
سومغايت، 13 مايو ، أذرتاج
أخذت شركة اس تي بي ذات المسؤولية المحدودة بالتعاون مع شركة سمارت هوم البيت الذكي مقيمة مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية تنتج نفق التطهير.
قالت وزارة الاقتصاد إن هذا الجهاز المنتج بالعلامة التجارية "ائل سمارت" يتم اعداد نظامه الالكتروني من جانب شركة البيت الذكي وهيكله من قبل شركة اس تي بي للاجهزة الالكترونية.
والجهاز قادر على الاستخدام للتطهير العام ضد الامراض المعدية العامة بجانب العمليات الوقائية المعادية للفيروسات والجراسيم خاصة في ظروف الجائحة الحالية.
ويخطط تسويق انفاق التطهير في الاسواق الداخلية والخارجية.
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