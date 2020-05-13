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    ينتظر الطقس الحار "الافريقي" في اراضي تركيا في هذا الاسبوع

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]

    اسطنبول، 13 مايو (أذرتاج).

    ستكون اراضي تركيا تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تدخل فيها من شمال افريقيا ابتداء من 14 مايو.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلا عن ادارة الارصاد الجوية التركية ان اكبر حرارة في البلد يتوقع في مدينة انتاليا في 38 درجة مئوية في 17 مايو، ما يسجل اعلى مؤشر في هذا اليوم منذ اليوم ذاته في عام 1945.

    يتوقع في نهاية الاسبوع ارتفاع درجة الحرارة في انتاليا واسبارتا وبوردور وموغلا، يعلن ان درجة الحرارة قد تكون اعلى من المعايير الموسمية بـ10-12 درجة.

    يذكر الخبراء ان الظروف الجوية غير العادية تستمر لمدة اسبوعين.

    AZERTAG.AZ :ينتظر الطقس الحار "الافريقي" في اراضي تركيا في هذا الاسبوع
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