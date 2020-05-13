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    جهاز امن الدولة والنيابة العامة: منع الاعمال غير القانونية لبعض موظفي خفر السواحل الاذربيجاني

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٣]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج).

    نتيجة العملية والتحريات المشتركة التي اجراها جهاز امن الدولة والنيابة العامة، تم منع الاعمال غير القانونية لبعض موظفي خفر السواحل التابع لجهاز حرس الحدود الاذربيجاني.

    افادت وكالة اذرتاج ان التحقيقات جارية ومستمرة حاليا في هذا الشأن.

    AZERTAG.AZ :جهاز امن الدولة والنيابة العامة: منع الاعمال غير القانونية لبعض موظفي خفر السواحل الاذربيجاني
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