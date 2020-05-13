النمسا تفتح حدودها مع ألمانيا في 15 يونيو

فيينا، 13 مايو (أذرتاج).

ستفتح النمسا حدودها مع ألمانيا بالكامل في 15 يونيو. يقال ان الحدود اغلقت بسبب الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا جاء في بيان لديوان المستشار الفدرالي النمساوي. ابتداء من 15 مايو سيتم تسهيل التقييدات في الحدود وستجرى فحوص في الحالات الخاصة.

صادق الجانب النمساوي على عملية اعادة فتح الحدود في المرحلتين، بناء على اقتراح من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. اجرى مستشاري كلا البلدين ووزيري الداخلية مكالمات هاتفية بهذا الشأن.

يذكر ان التقييدات المفروضة في الحدود سارية حتى 31 مايو. كانت النمسا التي الغيت تدريجيا التقييدات ابتداء من 14 ابريل قد اعلنت انها تفتح الحدود مع البلدان التي احرزت انجازات ايجابية في كبح تفشي الفيروس. ستكون ألمانيا أول بلد تفتح الحدود معها بسبب كونها قد احرزت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس وتملك علاقات اقتصادية مع النمسا.

اضاف المستشار الفدرالي سيباستيان كورت ان بلاده ستعيد فتح حدودها تدريجيا مع بلدان الجوار في البداية مع سويسرا وليختنشتاين، بعد هذا مع جيرانها الشرقية.