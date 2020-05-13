البنك المركزي: محفظة القروض ارتفعت 9ر1 في المائة خلال الاشهر الاربعة
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٢٧]
باكو، 13 مايو ، أذرتاج
ارتفعت محفظة القروض في البلد خلال فترة اشهر يناير – ابريل العام الحالي بنسبة 9ر1 في المائة.
قال ائمان رستموف رئيس البنك المركزي في مؤتمر صحفي عقده في 13 مايو اليوم إن المصدر الرئيسي للارتفاع يرجع الى قروض تجارية مضيفا أن قروض العقارات خلال الفترة المذكورة ازدادت بنسبة 2ر5 في المائة والقروض التجارية بنسبة 1ر4 في المائة فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بنسبة 1ر4 في المائة.
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