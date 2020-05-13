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    "طيران الإمارات" تعلن استئناف الرحلات إلى 9 مدن

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 13 مايو (أذرتاج).

    أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى 9 مدن في 8 دول، اعتبارا من 21 مايو الجاري.

    وقالت الشركة على "تويتر"، إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن.

    وأضافت أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي

    AZERTAG.AZ :"طيران الإمارات" تعلن استئناف الرحلات إلى 9 مدن
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