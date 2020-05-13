رئيس جامعة الطب: رافضو وجود عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هم الاكثر خطورة

باكو، 13 مايو ، أذرتاج

قال جراي جراي بيكلي إن الجائحة تسبب دائما بالاجهاد في اوساط المجتمع الذي تسوده ومثل هذه الاوضاع تؤثر طوعا وكرها على نفسية الناس.

أفادت أذرتاج عن جراي بيكلي رئيس جامعة الطب قوله إن الاوضاع النفسية للناس تختلف بعضها عن بعض فلذلك تصدر عنهم ردود افعال مختلفة مفيدا أن الناس ينقسمون اساسا في مثل هذه الحقب الى فئتين نفسيتين اثنتين واحداهما الذين يخافون من الفيروس والاخرى الذين يرفضون وجوده.

واوضح أن الناس المائلون الى التهيج السريع والحساسة يقعون في الخوف وهم في قلق كبير بسبب الاوضاع وذلك مشهود اكثر لدى الذين يخافون من الامراض المختلفة.

واما الناس المنتمين الى الفئة النفسانية الثانية فهم الذين يردون فعل معاكس على الجائحة وهم الذين يفكرون أنه لا يوجد مثل هذا الفيروس وان الاحاديث حوله كلام فارغ وان الحديث لا يدور سوى عن النزلة العادية وكأن اؤلئك الناس يدحضون الحقيقة وعلى الرغم من أن جميع العالم يتحدث عن هذا فإنهم لا يقبلون الحقيقة فقط ولكن كلتا الحالتين النفسانية تؤثران على سلوك الناس البتة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الناس المنتمين الى الفئة الثانية اي الذين يدحضون وجود المرض هم الاكثر خطورة اليوم لان الرجل الخائف خوفا بالغا يعذب نفسه فقط وهو الذي يعاني من الاذى فقط ورغم انه يقي نفسه فانه في حالة الاجهاد الذي يؤدي فيه حالة قلة النوم وكراهية الطعام وما اشبه ذلك وعندما تكثر فيه مثل هذه الحالة يذهب افراد اسرته به الى الطبي النفساني.

وتابع جراي بيكلي أن الناس المنتمين الى الفئة الثانية لا يمتثلون بقواعد الامن بسبب عدم ايمانهم بهذا المرض ولا يراعون مسافة امنية ولا يرتدون قناع الوجه الواقي ويرفضون سائر التوصيات الوقائية الامر الذي يشكلون خطورة اكبر ليس على انسفهم فقط بل وعلى اقاربهم وافراد عائلاتهم ومن حولهم على حد سواء.