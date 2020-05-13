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    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي: قطاع التأمين عاجز عن تسديد مخاطر الاهالي والتجارة

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]

    باكو، 13 مايو ، أذرتاج 

    قال ائمان رستموف إن خطوات رامية الى توسيع التأمين الإلزامي في البلد سوف تتخذ.

    قال ائمان رستموف رئيس البنك المركزي في مؤتمر صحفي عقده في 13 مايو اليوم إن مجال التأمين يعاني منذ الفترة الطويلة من مشكلات حيث أن قطاع التأمين تطور ضئيلا وهو عاجز عن تسديد مخاطر الاهالي والتجارة فلذلك تظهر مشكلات دورية.

    واضاف رستموف أن ثمة برامج ترمي الى الاشتمال على الملكة الحكومية والتجارة والاهالي ورغم تأجيل بعض من الخطوات فإن القضية محط الاهتمام.

    AZERTAG.AZ :رئيس البنك المركزي: قطاع التأمين عاجز عن تسديد مخاطر الاهالي والتجارة
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