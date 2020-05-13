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    تربية 2520 عائلة للنحل في مزارع في ساموخ

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]

    ساموخ، 13 مايو، رؤوف حاجييف، أذرتاج

    تعتبر تربية النحل من المجالات التقليدية لمقاطعة ساموخ في الوقت الحاضر، هناك الفان و520 عائلة للنحل في المقاطعة. ومن بينها ألفان و25 أو 96.2 % في مزارع لدى السكان.

    وأبلغ مكتب الإحصائيات لمقاطعة ساموخ لـ مراسل أذرتاج أن عدد عائلات النحل قد ارتفع بمقدار 2096 عائلة على مدى السنوات الأربع الماضية.

    وأشير إلى أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى تقديم إعانات للسكان في تربية عائلات النحل على أساس مشروع "دعم تطوير مشروع تربية النحل" ومن عام 2018 لمواصلة تطوير تربية النحل. تنمو تربية النحل عاماً بعد عام في مقاطعة ساموخ بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة، بالإضافة إلى الظروف المناخية المواتية والنباتات الغنية. وكذلك بسبب التكلفة المنخفضة والدخل المرتفع يتزايد اهتمام المزارع لتربية النحل في هذا المجال. تستخدم منتجات تربية النحل الآن على نطاق واسع في المنطقة للأغراض الغذائية والطبية.

    AZERTAG.AZ :تربية 2520 عائلة للنحل في مزارع في ساموخ
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    تربية 2520 عائلة للنحل في مزارع في ساموخ