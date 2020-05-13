حرس الحدود: العدو استهدف المساكن ووسائل النقل العسكرية والمدنية في قازاخ

قازاخ، 13 مايو ، أذرتاج

تستمر استفزازات للجانب العدو عند الحدود الدولية بين جمهوريتي أذربيجان وارمينيا.

قال حرس الحدود في بيان إن قرية عباس بيكلي بمحافظة قازاخ ونقاط الحدود القتالية قرب القرية ووسائل النقل العسكرية والمدنية التي كانت على طريقها نحو القرية استهدفت خلال فترات متقطعة ابتداء من الساعة 12.00 من يوم 13 مايو اليوم لطلقات نارية مكثفة عن جانب مواقع الاحتلال الارميني الواقعة على مقربة من قرية بركابر لمحافظة ايجيفان الارمينية باستخدام الاسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار وبنادق القنص وتضررت عدة البيوت.

وتصدت وحدات حرس الحدود لاستفزازات العدو باسكات مواقع ونقاط النار للاحتلال الارميني بطلقات نارية.