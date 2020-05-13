النيابة العامة تفتح ملفا جنائيا بحق الاعمال غير المشروعة لمسؤولي خفر السواحل

باكو، 13 مايو ، أذرتاج

قال ائلدار سلطانوف إن النيابة العامة فتحت ملفا جنائيا لدى الادارة العامة لمحاربة الفساد بالادعاء العام بحق الاعمال غير المشروعة الصادرة عن مسؤولي خفر السواحل التابع لحرس الحدود مفيدا أن المجتمع سيزود بتفاصيلها قريبا.

يذكر أن جهاز امن الدولة تصدى بالتعاون مع الادعاء العام للاعمال غير القانونية لبعض من مسؤولي خفر السواحل جراء عملية البحث والتحري الشاملة.

ويجري التحقيق مع الحادث.