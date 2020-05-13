  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]

    باكو، 13 مايو ، أذرتاج 

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 13 مايو اليوم رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة كلبجار آزر قوجايف بمناسبة تعيينه المنصب استقبالا افتراضيا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]
    افتتاح معمل كيلان تكستيل بارك لأقنعة الوجه الواقية ومؤسسة انتاج الملابس الواقية في سومغايت
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران ضريح الزعيم العام حيدر علييف
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    بيان مكتب الاعلام الرئاسي
    الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب