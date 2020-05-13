الرئيس إلهام علييف يستقبل افتراضيا محافظ كلبجار بعد تعيينه المنصب
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]
باكو، 13 مايو ، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 13 مايو اليوم رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة كلبجار آزر قوجايف بمناسبة تعيينه المنصب استقبالا افتراضيا.
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