الجيش الأذربيجاني يبدأ مناورات واسعة النطاق

باكو، 14 مايو (أذرتاج).

سيبدأ الجيش الأذربيجاني من 18 من مايو الى 22 مايو مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع الجيش المختلفة وأقسامه ووحدات وكتائب عسكرية تحت قيادة وزير الدفاع، ذلك بناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه سيشارك في المناورات حوالي 10 آلاف عسكري وحوالي 120 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة ونحو 200 آلية مدفعية وصاروخية ومنظومة صواريخ وراجمات الألغام، حوالي 30 طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل ومختلفة الأغراض من الطيران العسكري.

ستنفذ تشكيلات الجيش في المناورات مهامها لتحرير الأراضي المحتلة بشن الهجوم الواسع النطاق على العدو المحتمل والتوغل داخل دفاعاته المحصنة وتدميرها، مع تطبيق أسلحة فائقة الدقة وأنظمة الصواريخ والمدفعية وأنواع الطيران المختلفة، ونظرا للخبرة المعاصرة المكتسبة لإجراء عمليات هجومية قتالية.

كما يخطط تنفيذ طلقات حية بتطبيق أحدث أنواع الأسلحة التي تم دخولها الى تسليح الجيش الأذربيجاني.