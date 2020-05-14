تحذر مرة أخرى مستخدمي مترو الأنفاق

باكو، 14 مايو، أذرتاج

بموجب قرار مقر العمليات لمجلس الوزراء، يعمل رجال الشرطة في مترو باكو الذي استأنف حركة الركاب منذ 9 مايو في نظام العمل المشدد.

افاد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية أذرتاج أنه بسبب نوع جديد من الإصابة بفيروس الكارونا (COVID-19) فإن موظفي إدارة شرطة مترو باكو وكذلك ضباط الشرطة ورجال القوات الداخلية المشاركين في مداخل ومخارج المحطات يطلبون منهم اتباع القواعد القائمة. على أساس هذه القواعد، يجب على الركاب الامتثال لمتطلبات "المبادئ التوجيهية للوقاية من الإصابة بفيروس الكارونا في وسائل النقل العام" ، بما في ذلك ارتداء كمامات طبية عند دخول المحطات.

يحذر ضباط الشرطة أولئك الذين يريدون دخول مترو الأنفاق من انتهاك للقواعد وينصحونهم بشراء الكمامات الطبية التي تباع عند مدخل المحطات. أولئك الذين لا يمتثلون لهذا المطلب يتحملون المسؤولية الإدارية.

وتذكر وزارة الداخلية الركاب مرة أخرى بضرورة اتباع المبادئ التوجيهية ذات الصلة، بما في ذلك قواعد ارتداء الكمامات الطبية. وإلا، سيتم تطبيق عقوبات إدارية صارمة على الركاب الذين ينتهكون القواعد.