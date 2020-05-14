حصيلة ضحايا كورونا في العالم يبلغ 298 الف و295 شخص

باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم بواقع 5 آلاف و314 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 298 الف و295 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بلغت بواقع 88 الفا و220 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 4 ملايين و441 الف و867 شخص وتعافى مليون و668 ألفا مصاب تماما.

تحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الأولى في عدد الإصابات. أصيب مليون و430 الف و348 شخص بكوفيد 19. تليها إسبانيا (271 الف و95 شخص) وروسيا (252 الف و245 شخص) والمملكة المتحدة (229 الف و705 شخص) وإيطاليا (222 الف و104 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 85 الفا و197 شخص. تم تسجيل 33 الفا و186 حالة وفاة في المملكة المتحدة و31 الفا و106 شخص في إيطاليا و27 الفا و104 شخص في إسبانيا و27 ألفا و74 شخصًا في فرنسا.