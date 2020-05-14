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    عدد الوفيات بسبب كورونا في روسيا يبلغ 60 شخصا خلال اليوم الأخير

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    توفي 58 مصابا بفيروس كورونا خلال مدة 24 ساعة أخيرة في مدينة موسكو عاصمة روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد أن عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي في موسكو يصل 1290 شخص. في الوقت نفسه، تم تشخيص الموتى بالالتهاب الرئوي.

    يذكر ان روسيا تحتل المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

    AZERTAG.AZ :عدد الوفيات بسبب كورونا في روسيا يبلغ 60 شخصا خلال اليوم الأخير
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