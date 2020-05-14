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    أقاليم


    الرئيس يرسم تحسين إمداد مياه الري لمزارع في قوصار

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]

    باكو، 14 مايو ، أذرتاج 

    وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم في التدابير الاضافية لتحسين امداد مياه الري للبساتين والمزارع في محافظة قوصار.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم يخصص لشركة استصلاح الاراضي وتجهيز الري الاذربيجانية 652 الف مانات من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الـ 21ر8ر1 من تقاسم الاموال المنصوص عليها للاستثمارات الحكومية الرئيسة في ميزانية الدولة لعام 2020م من اجل تحسين امداد مياه الري للبساتين والمزارع بقرية زوخول لمحافظة قوصار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس يرسم تحسين إمداد مياه الري لمزارع في قوصار
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    الرئيس يرسم تحسين إمداد مياه الري لمزارع في قوصار