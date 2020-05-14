إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا واليونان وكرواتيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال 4 أشهر من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و405.6 مليون دولار أمريكي وإلى اليونان 228.1 مليون دولار والى كرواتيا 190.6 مليون دولار.
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