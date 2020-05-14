فرنسا: 27074 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 83 شخصا آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الوفيات الاجمالي بالعدوى الى 27 الفا و74 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن حوالي 2428 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

69 مريضا في حالة خطيرة. وتم تسجيل 17101 وفاة في المستشفيات و9 آلاف و973 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.