الادعاء العام: حرر ملف جنائي بحق رئيس تحرير الموقع الاخباري لبلاغ عن اعماله غير القانونية

باكو، 14 مايو ، أذرتاج

قال ائلدار سلطانوف إن ملفا جنائي حرر بمواد ذات الصلة للقانون الجنائي على اساس معلومات تلقتها الادارة العامة لمحاربة الفساد لدى الادعاء العام حول اعمال غير قانونية لرئيس تحرير الموقع الاخباري أذ ائل تي في Azel TV افغان صادقوف.

أفادت أذرتاج عن سلطانوف الناطق باسم الادعاء العام قوله إن المتهم صادقوف اعتقل على ذمة الاستنطاق والتحقيق.

واضاف النيابة العامة ستطلع المجتمع على معلومات اضافية.