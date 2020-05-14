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    تصدير 1951 نوع من المنتجات خلال 4 أشهر

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 1951 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 6 مليارات و306.4 مليون دولار أمريكي خلال 4 أشهر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 1951 نوع من المنتجات خلال 4 أشهر
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