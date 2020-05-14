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    ازدياد حصيلة ضحايا كورونا في نيو يورك

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣١]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تسجيل 185206 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة نيو يورك الأمريكية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 15223 شخص فقدوا حياتهم بسبب كورونا.

    AZERTAG.AZ :ازدياد حصيلة ضحايا كورونا في نيو يورك
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