باكو، 14 مايو (أذرتاج) بلغ حجم صادرات أذربيجان من التفاح 19.7 الف طن خلال شهري يناير وابريل. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك ان قيمة الصادرات 8.3 ملايين دولار امريكي. يذكر انه قد تم تصدير 35.4 الف طن من التفاح بقيمة اجمالية 14.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها للعام الماضي.

AZERTAG.AZ : انخفاض حجم الصادرات من التفاح

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