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    إصابة 1082 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠١]

    بشكيك، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1082 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 241 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 12 شخصا.

    وتعافى من المرض 726 مصاب وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :إصابة 1082 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان
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