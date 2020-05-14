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    اقتصاد


    الرئيس إلهام علييف يرسم تعيين مدير تنفيذي جديد لصندوق تأمين الودائع

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 14 مايو ، أذرتاج 

    عين مدير تنفيذي جديد لصندوق تأمين الودائع.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رسم بتوظيف تورال قدرت بيرييف لهذا المنصب.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يرسم تعيين مدير تنفيذي جديد لصندوق تأمين الودائع
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