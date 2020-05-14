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    اقتصاد


    ارتفاع الصادرات من الشاي

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٤]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    صدرت 493.3 طن من الشاي من البلد خلال 4 أشهر من العام الجاري.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 3.2 مايون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 419 طن من الشاي بقيمة 2.6 مليون دولار.

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