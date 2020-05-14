روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال 4 أشهر
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٣١]
باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها الى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن روسيا وتركيا والصين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 4 أشهر. بلغت حجم الواردات من روسيا 610.4 مليون دولار ومن تركيا 503 مليون دولار ومن الصين 425 مليون دولار.
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