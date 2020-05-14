باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج) أنفقت شركة بي بي وشركاءها مليون دولار للمشاريع الاجتماعية في أذربيجان خلال الربع الاول من العام الجاري. وأفادت وكالة أذرتاج أن الشركة تواصل فعالياته لتحقيق مشاريع استثمارية اجتماعية مهمة تضم برامج تعليمية ورفع كفاءة ومهارة لدى الطوائف المحلية وتحسين ظروف البنية التحتية الاجتماعية المحلية وضمان الوصول الى الوسائل المالية ودعم المؤسسات المحلية من خلال تدريبات ومساندة تنمية وتطوير التراث الثقافي والرياضة وكذلك المساعدات الفنية للمؤسسات الحكومية.

AZERTAG.AZ : بي بي وشركاؤها تنفق مليون دولار للمشاريع الاجتماعية في أذربيجان في الربع الأول

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